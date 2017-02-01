Генпрокурор РФ Юрий Чайка рассказал о себе, своей семье, работе, вере и даже о службе в армии. Есть признания генпрокурора в тайном собирательстве, слова о всепрощении и рассказ об отрицательной ауре в здании прокуратуры СССР.

Сыновья Чайки всего добиваются собственным трудом. Юрий Чайка ответил на вопросы о своих сыновьях-бизнесменах Артеме и Игоре. По его словам, он в их бизнес не лезет и «мало что о нем знает». При этом генпрокурор все-таки в курсе, что компании сына Игоря успешно участвовали в государственных конкурсах. Игорь, как рассказал его отец, тратит миллионы рублей на благотворительность, в частности на организацию фестивалей, культурных и спортивных мероприятий. Кроме того, он купил квартиру в Сокольниках спортсменке-паралимпийке, увидев в телевизоре сюжет об отсутствии у нее жилья.

Нападки на себя и свою семью Юрий Чайка считает идеологической атакой внешних сил. «Россия схлестнулась с серьезными внешними силами. Поэтому на нас идет мощная атака. На меня в том числе. Что до нападок изнутри, то, к сожалению, нередко люди говорят гадости из зависти. Сами ничего делать не умеют, но прямо-таки жить спокойно не могут, когда у других что-то получается», — возмущается генпрокурор.

Главный прокурор страны всех прощает, потому что он верующий. «Я человек православный, в церкви молюсь, на Афон езжу, а наша вера учит прощать. Мы все под Богом ходим. Каждому воздастся. Рано или поздно», — уверен Чайка. Он рассказал, что несколько лет назад вместе с 12 учредителями, среди которых губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, создал Русское Афонское общество.

Генпрокурор съехал из здания бывшей генпрокуратуры СССР на Большой Дмитровке из-за плохой ауры. Чайка ежедневно молится. Он признался, что когда-то принял решение съехать из здания на Большой Дмитровке, где заседала прокуратура СССР, из-за отрицательной энергетики. «Когда в 95-м году меня назначили первым заместителем генпрокурора и перевели в Москву, то выделили кабинет на Дмитровке. Зашел я в него и почувствовал, что начинаю задыхаться, места себе не нахожу. Открывал окна нараспашку, но воздуха не хватало. Позвал священника, он отслужил молебен, стало полегче, однако давящая атмосфера из здания никуда ведь не делась, не выветрилась… Там аура совсем другая, энергетика отрицательная. Хоть весь Священный синод зови в подкрепление, ничего не поможет», — уверен генпрокурор.

Юрий Чайка служил в автобате, но водительских прав до сих пор не имеет. Один его дед был казаком, воевал за царя, дед с другой стороны участвовал в стачках. Про своего родственника-монархиста Чайка узнал только после перестройки. С тех пор он поклонник казачества и собрал целую коллекцию наград белой гвардии. Еще один парадокс в жизни генпрокурора случился во время службы в советской армии. Он так и не научился водить машину, несмотря на то, что его распределили в учебный автомобильный батальон: «За рулем, правда, не сидел, до сих пор прав не имею».

Генпрокурор не вникает в дела, которые ведут его подчиненные. При этом Чайка следит за резонансными расследованиями, такими как убийство Бориса Немцова и взяточничество Алексея Улюкаева. По мнению Чайки, обвиняемый в организации убийства Немцова водитель Руслан Мухудинов вполне подходит на роль крупного злодея: «Мы же не о пойманной рыбешке говорим, а о человеке». Улюкаева генпрокурор считает человеком, перепутавшим государеву службу и свой карман. Досталось от генпрокурора и главе «Почты России» Дмитрию Страшнову. Его стомиллионные годовые бонусы он назвал наглостью. «Совесть все-таки надо иметь. Это рекорд с приставкой "анти"», — заявил генпрокурор.

Под руководством Чайки генпрокуратура 600 раз проверяла доходы чиновников. В 30 случаях ведомство подало иски о конфискации имущества, приобретенного на сокрытые доходы общей стоимостью свыше 300 млн рублей, а также взыскало 100 млн рублей. В 2016 году прокуроры выявили 300 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства. Дисциплинарные наказания понесли более 70 тыс. должностных лиц, административные — свыше 9 тыс. человек, а уголовные — 13,2 тыс. человек. Следователи изъяли имущество, деньги и ценности на 11,8 млрд рублей и арестовали имущество на общую сумму 62,3 млрд рублей. При этом за экономические преступления количество осужденных сократилось с 8 тыс. в 2010 году до 2 тыс. в 2015 году, больше половины из них сидит за мошенничество.

Наталья Швейкина

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов