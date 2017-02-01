В топ-10 городов России входят Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Ялта, Ярославль, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург и Великий Новгород.

При этом дороже всего романтичные выходные выйдут в Москве – в среднем проживание в сутки обойдется в 3,2 тысячи рублей. А вот дешевле всего проживание обойдется в Великом Новгороде – там номер можно снять в среднем за 2,4 тысячи рублей в сутки.

Если же говорить о городах мира, то в десятку самых популярных для поездок в День влюбленных вошли Париж, Рим, Минск, Тбилиси, Баку, Таллин, Будапешт, Барселона, Вена и Ереван.

Москва окончательно закрепила за собой место главного туристического центра России, доход столицы от туризма в 2016 году составил 0,5 триллиона рублей,.

За последние 6 лет в развитии туристической индустрии Москвы произошли принципиальные изменения. В городе появились пешеходные зоны, качественные парки, велодорожки, пункты велопроката, мультиязычные указатели, парковки для туристических автобусов, бесплатные точки доступа Wi-Fi и многое другое.

Число туристов, посещающих Москву выросло на 40 процентов – с 12,8 миллиона в 2010 года до 17,5 миллиона человек в 2016 году. Жители российских регионов составляют 74 процента от общего числа туристов, посещающих Москву. На долю иностранцев приходится 26 процентов туристов.

тур туризм отдых

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов