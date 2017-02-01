Полиция Москвы предъявила актрисе и модели Марине Москвиной и ее подруге Юлии Морозовой обвинение в попытке кражи трех бутылок спиртного на новогоднем корпоративе «Росгосстрах банка».

Корпоратив состоялся 26 декабря в отеле «Корстон». По словам адвоката актрисы Михаила Ошерова, ее обвиняют в хищении трех бутылок алкоголя. Их общая стоимость составляет примерно 2,5 тыс. рублей.

«Моей подзащитной предъявлено серьезное обвинение по части 30 пункт "а" части 2 статьи 161 УК РФ ("Попытка на грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору"). После окончания вечеринки они взяли бутылку шампанского "Абрау Дюрсо" и бутылку виски "Jameson", а еще одну бутылку шампанского им передала официантка банкетного зала», — пояснил юрист.

Как рассказал Михаил Ошеров, после этого одна из сотрудниц «Росгосстрах банка» вызвала охрану гостиницы. Актрису и ее подругу сдали полицейским. Адвокат подчеркнул, что Москвина и Морозова признали вину под «психологическим давлением сотрудников полиции».

Девушкам грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

По данным сайта ruskino.ru, Марина Москвина родилась в 1986 году. С 2009 года она принимала участие в съемках киносериалов и короткометражных фильмов. В 2009 году она снималась в эпизодической роли секретаря в сериале «След». Сыграла в одной из серий сериала «Детективы». Как фотомодель часто снимается для журналов.

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