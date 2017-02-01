По словам О. Антосенко, строительство завершено. Застройщик устраняет замечания итоговой проверки, по результатам которой будет принято решение о вводе объекта в эксплуатацию.

Блок «В» общей площадью свыше 20 тыс. кв. м входит в единый ансамбль IV гуманитарного корпуса, состоящего из трех блоков – «А», «Б» и «В», и завершает общую композицию застройки. В новостройке разместится юридический факультет МГУ.

В 6-этажном здании предусмотрены большой атриум на первом этаже, лекционные аудитории на 100 человек каждая, залы совещаний на 60 и 96 человек, зал ученого совета, библиотека с читальным залом, архив и комнаты для научно-исследовательской работы, а также столовая на 60 мест. В подземной части расположена автостоянка для преподавателей, сотрудников и студентов на 100 машино-мест.

Для маломобильных групп на входе запроектированы пандусы с поручнями. Внутри здания – широкие входные двери и коридоры, просторные лифты и рифленые указатели у лестничных сходов.

Объект возводится за счет средств федерального бюджета. Застройщиком выступает ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова».

Ранее на заседании попечительского совета МГУ имени М.В. Ломоносова мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что будет обеспечена транспортная доступность строящегося технологического кластера МГУ. В ближайшее время откроются две новые станции метро «Раменки» и «Ломоносовский проспект» на Солнцевской ветке.

В 2019-2020 годах заработают две станции Третьего пересадочного контура. «Этот проект будет ориентирован и на МГУ. Таким образом, транспортная доступность этого мощного университетского центра будет обеспечена полностью», - подчеркнул Сергей Собянин.

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