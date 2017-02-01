31 января «Яндекс» запустит онлайн-сервис по продаже билетов на междугородные и пригородные автобусы под названим «Яндекс.Автобусы».

Российский рынок продажи билетов компания оценивает в 2,5 млрд долларов. В «Яндекс» рассчитывают, что к проекту присоединятся и другие участники рынка междугородных и пригородных перевозок, включая непосредственно перевозчиков, а также компании, которые агрегируют различные системы бронирования билетов, и интеграторов, которые работают с автовокзалами.

В «Яндексе» еще не определились, по какой съеме будет происходить монетизация сервиса. «На данный момент основная задача — увеличивать количество рейсов с онлайн- билетами, подключать новых партнеров и привлекать пользователей», — рассказал ТАСС представитель компании.

В январе стало известно, что глава проекта «Яндекс.Погода» запускает сервис для организации похорон UMER. На основе некоторых данных приложение автоматически подсчитывает примерную стоимость похорон, а после отправления заявки пользователю перезванивает оператор.

На основе некоторых данных приложение автоматически подсчитывает примерную стоимость похорон, а после отправления заявки пользователю перезванивает оператор.

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