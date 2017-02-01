Готовим вкусно

как с помощью интересных и необычных маринадов превратить ваше мясо в тающее во рту.

1. Маринад фруктовый — с киви, папайей



Понадобится: 2 киви, 0.5 ч.л. соли, свежемолотый белый перец, немного сухого розмарина, 6 говяжьих стейков. Приготовление: киви очистить от шкурки, натереть на крупной терке. Добавить соль и пряности. Замочить в получившемся маринаде стейки. Оставить на полчаса. Потом вытащить, осушить салфеткой и жарить на раскаленной сухой сковороде. Стейки получились отменно мягкими! С зеленой папайей поступают так же.



2. Маринад с молочными продуктами



Понадобится: 500 мл кефира, 500 мл минеральной воды с газом, немного соли, свежемолотый черный перец, сухие травы по вкусу, 1 кг любого мяса для жарки. Приготовление: Смешать кефир, воду и специи. Поместить в маринад мясо на 2-4 часа. Потом вытащить, осушить салфеткой и жарить. Можно на гриле, можно на сковороде, можно на шампурах.



3. Маринад с вином и минеральной водой



Если вы маринуете шашлык — добавляйте лук. Если просто мясо на жарку в виде стейков, котлет и отбивных — можно обойтись без него.Понадобится: 500 мл сухого белого вина типа "Ркацетели", 500 мл. минеральной воды с газом, немного соли, свежемолотый черный перец, сухие травы по вкусу, 3-4 луковицы, 1 кг любого мяса.



Приготовление: Смешать вино, воду и пряности. Поместить в маринад мясо на 3-5 часов.



4. Маринад из горчицы и пива



Мясо в таком маринаде получается мало того, что мягкое, но и необыкновенно пахучее. Потребуется: горчица обыкновенная, 250 гр., пиво темное 250 мл, свежемолотый черный перец, мясо — 1.5 кг.

Приготовление: Мясо нарезать порционными кусками. Обмазать горчицей щедро. Посыпать перцем. Оставить на 1 час. Залить мясо пивом и оставить на 2 -3 часа. Жарить, обваляв в муке и сбрызгивая соленой водой.



5. Вымачивание в водке и соевом соусе



Мясо получается восхитительно мягким. Особенно такой маринад подходит к куриной, утиной и индюшиной грудке. Понадобится: соевый соус 7 с.л., водка 70 г., мясо 1 кг



Приготовление: грудку порезать на длинные полоски. Водку смешать с соусом и залить мясо. Накрыть смесь и оставить на 1-1.5 ч. Потом вытащить, осушить салфеткой и жарить или тушить.



P.S. Кстати, если вы тушите мясо, то добавьте в него немного алкоголя — вина, водки, пива. Подбирайте по вкусу — это всегда делает мясо мягче, а алкогольные градусы испаряются без вреда для организма.

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