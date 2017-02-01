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Мода/Шоппинг
Новая коллекция круизного белья представлена фирмой Agent Provocateur
Agent Provocateur выпустила круизную коллекцию женского белья"
Британская компания Agent Provocateur представила круизную коллекцию нижнего белья.
В линейку вошли модели Christalina, Madge и Angelica с сеткой, напоминающей рыболовную, а также волнообразным кружевом.
Кроме того, в коллекцию вошли бандажные комплекты и купальники.
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