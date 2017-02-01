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Мода/Шоппинг

Новая коллекция круизного белья представлена фирмой Agent Provocateur

Фото: © СС0 Public Domain

Новая коллекция круизного белья представлена фирмой Agent Provocateur

ИА «РОСБАЛТ» 01 февраля 2017г., 15:24

Agent Provocateur выпустила круизную коллекцию женского белья

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Британская компания Agent Provocateur представила круизную коллекцию нижнего белья.

В линейку вошли модели Christalina, Madge и Angelica с сеткой, напоминающей рыболовную, а также волнообразным кружевом.

Кроме того, в коллекцию вошли бандажные комплекты и купальники.

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