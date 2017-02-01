Мода/Шоппинг

Британская компания Agent Provocateur представила круизную коллекцию нижнего белья.

В линейку вошли модели Christalina, Madge и Angelica с сеткой, напоминающей рыболовную, а также волнообразным кружевом.

Кроме того, в коллекцию вошли бандажные комплекты и купальники.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов