Одно растение при правильном уходе может дать до 15 больших бокаловидных цветов. На сегодняшний день цветоводы вывели огромное количество разных сортов глоксинии. Все они способны поразить своей красотою и пышностью цветения даже самых равнодушных к комнатным цветам.

Однако не все имеют возможность купить глоксинию, а поэтому возникает вопрос ее размножения. Разберемся, как это возможно.

Другое название глоксинии – синнингия. Это клубневое растение завезено из Южной Америки. Предпочитает расти на скалистых почвах, вблизи реки, в тенистых участках. Глоксиния очень чувствительна к свету, а в зимнее время предпочитает находиться в покое. При содержании растения в комнатных условиях это надо учитывать.

Существует много разновидностей глоксинии. Всех их можно разделить на такие группы:

• Микроминиатюрные. Имеют высоту до пяти сантиметров.

• Миниатюрные – с высотой стебля до 12 см.

• Компактные – с высотой от 12 до 25 см.

• Стандартные – свыше 25 сантиметров высотой.

Размножение глоксинии с помощью семян

Это очень интересный и увлекательный процесс. Из небольшой семечки через некоторое время вырастает пышный цветок. И это происходит приблизительно через пять – шесть месяцев. Но чтобы получить красивый цветок, нужно постараться.

Сеять глоксинию надо в феврале – марте. В этом время световой день немного удлиняется. Если вы имеете специальные лампы для подсветки, то посев семян можно проводить на протяжении целого года.

С помощью посева вы можете получить растения с красивыми пышными цветками. Для этого необходимо приготовить легкую и питательную почву. Также нужен пластиковый контейнер. Нужно, чтобы он закрывался – в таких условиях можно создать для растения тепличные условия. На дне контейнера надо сделать несколько отверстий для дренажа.

В контейнер насыпают почву, ровным слоем, толщиной 3 – 4 сантиметра. Ее надо увлажнить слабым раствором марганцовокислого калия. На поверхности почвы семена распределяются равномерным слоем, лучше пинцетом. Следите за тем, чтобы температура была на уровне приблизительно 18 градусов тепла.

Раз в два дня сеянцы проветриваются. Первые ростки вы можете обнаружить уже через две недели. Когда появляются первые ростки, проветривать контейнер надо регулярно.

Размножение клубнями

Это довольно хлопотный способ. Деление клубня надо начинать тогда, когда станут заметными побеги. Такое бывает у крупных клубней. Корень разрезается чистым ножом на несколько частей. Количество таких частей должно быть таким же, как количество сильных клубней. Срезы надо подсушить.

В почвенную смесь (субстрат) разрезанные клубни надо углублять на две третьих части. Это надо делать, чтобы они не загнили. Когда побеги отрастают, земля досыпается. Условие хорошего роста таких побегов – регулярный полив. Лучше, если поливать через поддон. Нужно следить, чтобы на клубни не попадало солнце.

Размножение листом

Такое размножение лучше всего проводить летом или ранней осенью. Укоренять листок водным способом не рекомендуется, так как возможно его загнивание. Листочки укореняются непосредственно в почвенный субстрат.

Не следует проводить укоренение листа на зиму, так как он может загнить. Ни в коем случае нельзя отламывать лист, а срезать его стерильным ножом, чтобы на срез не попали бактерии.

Чтобы лист не увядал, необходимо, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи. Лист требует оптимальных условий увлажнения, а поэтому ухаживать за ним довольно хлопотно.

Впрочем, вы можете выбрать оптимальный для себя вариант размножения глоксинии.

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