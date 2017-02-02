Североатлантический альянс отложил на неопределенное время переговоры с украинскими чиновниками по проблеме ПРО.

По информации издания, чиновники альянса попали в неловкую ситуацию: с одной стороны, они усиливают, как решили прежде, позиции блока на востоке, вблизи границ России. С другой стороны, новый президент США Дональд Трамп взял курс на налаживание отношений с Москвой и НАТО в этой ситуации якобы не хочет провоцировать российское руководство.

Переговоры НАТО и Украины должны были касаться размещенных в Восточной Европе систем противоракетной обороны. При пусках противоракет, если они произойдут, их детали и обломки будут падать на территорию Украины. Именно эту проблему представители альянса хотели урегулировать с Киевом.

В ходе выборной кампании Трамп неоднократно критиковал союзников США по НАТО, обвиняя их в неисполнении финансовых обязательств. «Мы их защищаем, оказываем военную поддержку и так далее, а они обворовывают Соединенные Штаты. И что делаем мы? Ничего», — заявил Трамп во время одного из выступлений.

После победы на выборах, будучи избранным президентом, Трамп назвал НАТО устаревшей организацией. «Она устаревшая, так как не заботилась о терроризме», — заявил Трамп. При этом Трамп снова напомнил, что многие страны-члены НАТО «не платят» то, что они «должны платить». Лишь пять стран из альянса, по его словам, делают это. По мнению Трампа, «это немного».

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