Более 20 объектов образования на 10 тысяч мест планируется ввести в эксплуатацию в столице в 2017 году. Об этом сообщила пресс-служба Департамента строительства Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Андрея Бочкарева.



«В 2017 году за счет средств городского бюджета департамент строительства планирует построить 22 объекта образования более чем на 10 тысяч мест. Это 12 детских садов на 2 тысячи 720 мест, три пристройки к школам на 1 тысячу мест, семь школ на 6 тыс. 650 мест, в том числе экспериментальная школа на 2 тысячи 100 мест в районе Некрасовка», - приводятся в пресс – релизе слова руководителя ведомства.



По его словам, за последние годы были сданы около 300 зданий школ, блоков начальных классов и детских садов.



«Система московского образования не только расширяется, но и обновляется, получая новые здания», - отметил Андрей Бочкарев.



В пресс-службе также добавили, что реализация государственных программ по развитию социальной сферы остается приоритетным направлением адресной инвестиционной программы Москвы, в рамках которой до 2019 года планируется построить 29 дошкольных образовательных учреждений на 6 тысяч 445 мест, 30 блоков начальных классов на 10 тысяч 550 мест и 18 школ на 16 тысяч 510 мест.

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