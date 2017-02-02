За три года стоимость поездки на такси по Москве снизилась на 30 процентов. Если в 2014 году средний чек составлял 700 рублей, то в 2016-м — уже 500 рублей.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, легализация рынка такси и привлечение предприятий малого и среднего бизнеса для работы в этом сегменте дали широкие возможности для конкуренции.

«Рост конкуренции, а также новые способы заказа через мобильные приложения позволили перевозчикам снизить цены и сделали такси одним из популярных способов передвижения по городу, — рассказал он. — Цена поездки по столице с 2014 года продолжает снижаться. Тогда горожане в среднем платили 700 рублей, в 2015-м — 650 рублей, а в прошлом году средний чек составил 500 рублей».

Как отметил Максим Ликсутов, сейчас такси приезжает в течение семи минут после вызова даже в часы пик.

Город создает единые стандарты для работы такси в Москве. Департамент транспорта напишет для них методические рекомендации по перевозке пассажиров и багажа. В памятку войдут, в частности, структура тарифов, требования к автомобилям, водителям и услугам.

Кроме того, согласно принятому постановлению, диспетчерские службы и агрегаторы такси, работающие в столице, войдут в Единую региональную навигационно-информационную систему (РНИС) города. Они будут предоставлять данные о местоположении машин, а также номера государственных регистрационных знаков. Эти данные помогут повысить безопасность пассажиров и более оперативно принимать меры при возникновении аварийных ситуаций на дорогах, а также создавать необходимую инфраструктуру — стоянки для такси, выделенные полосы.

С 2012 года в Москве выдано более 70 тысяч разрешений на таксомоторную деятельность.

«Что отрадно, это компании, в общем-то, малого и среднего бизнеса, и, исходя из количества автомобилей, около 100 тысяч рабочих мест было создано именно в сегменте легальных таксомоторных перевозок. На сегодняшний день московские таксисты перевозят около 600 тысяч пассажиров каждый день», — заявлял Максим Ликсутов.



При этом город выдает таксистам субсидии на приобретение машин в лизинг или в кредит. В 2016 году более шести тысяч таксистов получили в общей сложности свыше 150 миллионов рублей. В столице также создаются круглосуточные стоянки для такси, в том числе по программе «Моя улица». Они есть даже на Тверской, где парковка для других автомобилей запрещена.

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