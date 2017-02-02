Москомэкспертиза согласовала проект для инвестиционного объекта капитального строительства: «Индивидуальный жилой дом с подземной автостоянкой» по адресу: Ярославское шоссе, вл.51, Ярославский район, Северо-Восточный административный округ города Москвы. Об этом сообщила пресс – служба ведомства.



Согласована проектная документация на строительство многоквартирного жилого дома на северо-востоке столицы, рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.



«В Ярославском районе предусмотрено строительство 19-этажного жилого дома на 133 квартиры с двухуровневой автостоянкой, помещениями учебного центра и группы кратковременного пребывания», - заявил Валерий Леонов.



Группа кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста на 15 мест расположится на первом этаже жилого дома. Группа будет работать пять дней в неделю в две смены. В групповых предусмотрены места для игр и питания детей. Учебный центр также запроектирован на первом этаже дома. В его состав войдут помещения курсов повышения квалификации и компьютерные классы.



На двухуровневой подземной охраняемой автостоянке предусмотрено 52 машино-места. Кроме того, парковочные места появятся на прилегающей к дому территории. Проектные решения предполагают устройство детских площадок и зон отдыха для взрослого населения, озеленение территории и установку малых архитектурных форм.

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