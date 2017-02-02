Строительство дороги от Боровского шоссе до Киевского шоссе и далее до дер. Ботаково в ТиНАО может завершиться в июне 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба Департамента развития новых территорий столицы со ссылкой на руководителя ведомства Владимира Жидкина.



«Строительство и реконструкцию дороги от Боровского шоссе до Киевского шоссе и далее до дер. Ботаково планируется завершить в июне 2017 года», - отметил Владимир Жидкин.



По его словам, вместо двухполосной дороги здесь появится четырехполосная магистраль с тротуарами, освещением, ливневой канализацией.

«Длина участка составляет около 14 км. На нем построят эстакадную развязку - около жилого комплекса «Ново-Никольское» и садового некоммерческого товарищества «Отдых» (поселение Первомайское). Помимо этого, строители реконструируют мост через реку Десна около пос. Птичное в поселение Первомайское. Здесь оборудуют велодорожки, а для пешеходов построят два подземных перехода, которые приспособят для маломобильных граждан и людей с ограниченными физическими возможностями», - уточнил он.



Владимир Жидкин также добавил, что по краю дороги будут установлены специальные экраны, чтобы защитить жителей от шума. Пропускная способность этой трассы после реконструкции увеличится как минимум в два раза.



«Дорога обеспечит хордовую связь районов ТиНАО от Калужского до Минского шоссе на участке Троицк-Кокошкино. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина развитию дорожной инфраструктуры в ТиНАО уделяется приоритетное внимание. В текущем году здесь будет введено порядка 30 км новых автодорог», - заключил он.

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