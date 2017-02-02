Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) организует семь экскурсий для пассажиров в феврале. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.



«ЦППК продолжает развитие туристического направления и приглашает путешественников в увлекательные поездки выходного дня. Туристов ждут интересные экскурсии, которые можно посетить как самостоятельно, так и в рамках организованной группы, знакомство с красивейшими пейзажами, историческими фактами, и, конечно яркие впечатления. Добраться до мест проведения мероприятий и экскурсий можно поездами ЦППК», - отмечается в материале.



4 февраля состоится поездка «Усадебный экспресс «Большие Вяземы-Захарово», в ходе которой участники смогут увидеть сразу две усадьбы, связанные с именем русского поэта А.Пушкина - Захарово и Большие Вяземы. 4,11 и 18 февраля пройдут бесплатные экскурсии по Дмитрову, на которых экскурсанты посетят самые интересные и значимые места города - Кремль с переходом на ул. Кропоткинская, Успенский кафедральный собор.



«11-12 февраля состоится поездка «Древний Касимов - город двух культур», в ходе которой участники отправятся в Рязань, а оттуда в город Касимов. По дороге намечена остановка в самом таинственном месте Рязанского края - пос. Гусь-Железный, где находятся музей «Русский самовар» и музей колоколов», - пояснили в пресс-службе.



В пресс-службе также отметили, что 23 февраля запланирована бесплатная экскурсия в военно-технический музей, который находится на территории наукограда Черноголовка в селе Ивановское. Также 23 и 24 февраля пройдет двухдневная экскурсия «Славный день в оружейной столице». 24 февраля - «Усадебный экспресс «Абрамцево-Мураново», в ходе экскурсии участники посетят музей-заповедник «Усадьба «Мураново» им. Ф.Тютчева» и Государственный историко-художественный литературный музей-заповедник «Абрамцево».



«25 февраля состоится экскурсия «Святыни Загорска», в рамках которой участники отправятся в Сергиев Посад - к сокровищам Троице-Сергиевой Лавры. 26 февраля состоится поездка «Самое яркое событие февраля - большая масленица в Подмосковье», в ходе которой участники окажутся в усадьбе Захарово, где проходят широкие масленичные гуляния», - заключили в пресс-службе.

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