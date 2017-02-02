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Об ограничении движения до 15 марта сообщается ТК Москвы

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Об ограничении движения до 15 марта сообщается ТК Москвы

Информационный Центр Правительства Москвы 02 февраля 2017г., 13:12

Движение транспорта на улице Озерная ограничат по 15 марта из-за инженерных работ

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В связи с проведением работ по прокладке инженерных сетей движение транспорта на участке улицы Озерная будет ограничено. Об этом 2 февраля сообщил информационный центр транспортного комплекса Москвы.

«На участке улицы Озерная от пересечения с 1-м Очаковским пер. до д. 2б, стр. 5, будет введено ограничение движения по 15 марта в связи с продлением сроков проведения работ по прокладке инженерных коммуникаций», - отмечается в материале.
Ограничение будет действовать по двум полосам в круглосуточном режиме.

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