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Об ограничении движения до 15 марта сообщается ТК Москвы
Движение транспорта на улице Озерная ограничат по 15 марта из-за инженерных работ"
В связи с проведением работ по прокладке инженерных сетей
движение транспорта на участке улицы Озерная будет ограничено. Об этом 2
февраля сообщил информационный центр транспортного комплекса Москвы.
«На участке улицы Озерная от пересечения с 1-м Очаковским пер. до д. 2б, стр. 5, будет введено ограничение движения по 15 марта в связи с продлением сроков проведения работ по прокладке инженерных коммуникаций», - отмечается в материале.
Ограничение будет действовать по двум полосам в круглосуточном режиме.
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