Малый бизнес проявляет высокую активность на аукционах по продаже нежилых объектов до 50 квадратных метров в 2016 году. Каждая вторая сделка по продаже нежилых помещений из имущественной казны Москвы приходится на объекты малой площади. Об этом 2 февраля сообщила заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, обозначая тенденции продаж Единой торговой площадки Москвы в 2016 году.



«50% от всего объема продаж нежилой недвижимости, собственником которой является Москва, приходится на объекты площадью до 50 квадратных метров. Всего в минувшем году реализовано 124 лота, на которые претендовали 780 участников. Не первый год наблюдается увеличение объема продаж объектов малой площади. Так, если доля продаж малых площадей в 2014 году составила около 30%, то в 2015 году показатель вырос до 41%», - сообщила Наталья Сергунина.



Конкуренция на торгах за малые объекты на протяжении нескольких лет остается довольно высокой, констатирует руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.



«Около 60% составляет среднее превышение стартовой цены по лоту в 2016 году, в среднем на объект претендуют 6 участников. Примерно такие же показатели мы наблюдали в предыдущие два года», - заметил Геннадий Дёгтев.



Он также добавил, что бюджет Москвы по результатам торговых сессий 2016 года получил порядка 400 миллионов рублей.



Самое большое число лотов реализованы в СЗАО – 25, в СВАО – 18, поровну в САО и ЮАО – 17, в ЮЗАО – 13, в ВАО – 12, ЮВАО – 10, в ЦАО – 5, в ЗАО – 4, в ЗелАО – 3.



Самая активная борьба (с большим числом участников и серьезным превышением начальной цены) традиционно наблюдалась на аукционах за помещения, расположенные вблизи метро или оживленного проспекта, на первой линии домов.



Например, за объект свободного назначения площадью 41 квадратный метр напротив метро «Молодежная» боролись 32 участника аукциона, а итоговая стоимость объекта превысила стартовое значение на 305% и составила 30,9 миллионов рублей.



Также примером высокой конкуренции служит нежилой объект площадью 22 квадратных метра. За объект, расположенный на первой линии домов с выходом к проспекту Вернадского боролись 22 участника. Начальная цена в ходе аукциона выросла почти в 4 раза и составила 2,2 миллиона рублей.



В настоящее время на Инвестиционном портале Москвы на экспозиции находятся порядка 70 нежилых помещений площадью до 50 квадратных метров.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов