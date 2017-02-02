Происшествия

Установлена личность предполагаемого виновника ДТП, в котором погибли восемь человек. За рулем автомобиля Toyota, столкнувшегося с микроавтобусом, был гражданин Киргизии.

По словам источника агентства в правоохранительных органах столицы, он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Водитель получил черепно-мозговую травму, компрессионный перелом грудного отдела позвоночника и другие серьезные повреждения.

В тяжелом состоянии находятся еще трое пострадавших. Установлены личности погибших в автомобиле Toyota: двое граждан Таджикистана и трое выходцев из Узбекистана. Неопознанными остаются два пассажира из микроавтобуса УАЗ.



Столкновение легковушки и микроавтобуса произошло 1 февраля в районе деревни Коротыгино поселения Кленовское. Одна из машин загорелась.

В аварии погибли восемь человек, четверо пострадали. Еще несколько пассажиров микроавтобуса оказались заблокированы – их освобождали спасатели.

Причиной ДТП, по предварительным данным, стал выезд на полосу встречного движения автомобиля марки Toyota, где легковушка столкнулась с микроавтобусом УАЗ.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть одного или более лиц.

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