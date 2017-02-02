Будем здоровы

У человека с лишним весом может быть нарушен сон, в то время как в процессе похудения данная функция восстанавливается. Сбрасывая вес, люди начинают спать гораздо лучше, полагают исследователи диабета из австралийского Мельбурна.



Исследователи решили узнать, каким образом намеренное похудение будет влиять на сонливость в дневное время и желание поспать ночью. Для получения результатов было проведено 42 небольших исследования. Для участия в эксперименте были приглашены люди, страдающие от избытка веса.



Выяснилось, что когда толстяки начинали намеренно худеть, сонливость в дневное время увеличивалась. Это доказывает, что сбрасывание веса и сонливость человека зависят друг от друга. Чем стремительнее человек худеет, тем больше ему хочется спать в дневное время. Ученые считают, что эти данные помогут уже в скором будущем разработать новые совершенные методики похудения и профилактики ожирения.



Этот феномен очень просто объяснить. Полноценный сон восстанавливал их метаболизм, благодаря чему общее состояние здоровья людей улучшалось. И наоборот: из-за излечения ожирения обменные процессы в организме приходят в норму, и к человеку возвращается здоровый сон.



Кстати, тот же эффект был замечен у людей, которые на первых порах лишились "груза" с помощью липосакции.

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