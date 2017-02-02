Здесь интересно

Два масштабных проекта "Наив…но" и "Сотворение мира" стартовали 2 февраля в Московском музее современного искусства совместно с Музеем русского лубка и наивного искусства.

Объединенные темой наивного искусства выставки в MMOMA призваны проследить историю течения, поместив работы "художников-самоучек" в контекст художественного процесса ХХ века. На выставке представлены работы Нико Пиросмани, Павла Леонова, Кати Медведевой, Владимира Зазнобина.

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