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Здесь интересно

Проекты 'Наив…но' и 'Сотворение мира' представлены сегодня столичным посетителям

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Проекты "Наив…но" и "Сотворение мира" представлены сегодня столичным посетителям

M24.ru 02 февраля 2017г., 13:58

Выставки "Наив…но" и "Сотворение мира".

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Два масштабных проекта "Наив…но" и "Сотворение мира" стартовали 2 февраля в Московском музее современного искусства совместно с Музеем русского лубка и наивного искусства.

Объединенные темой наивного искусства выставки в MMOMA призваны проследить историю течения, поместив работы "художников-самоучек" в контекст художественного процесса ХХ века. На выставке представлены работы Нико Пиросмани, Павла Леонова, Кати Медведевой, Владимира Зазнобина.

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