Открылась выставка Михаила Аввакумова – автора знаменитых на всю страну плакатов и театральных афиш. За более чем полувековой период творчества он успешно реализовал себя, создавая произведения в технике рисунка, гравюры, коллажа, инсталляции. Рассказывает Маргарита Масленникова.

В его плакатах – история Советского Союза: Великая Отечественная, Полет Гагарина, Олимпиада в Москве, перестройка. Эти работы украшали ведущие газеты, журналы, стенды на улицах городов. Крупнейшие театры заказывали у Аввакумова афиши к своим спектаклям.

На открытии выставки Михаилу Николаевичу не дают ступить и шагу – каждый хочет поздороваться, выразить восхищение, взять автограф, вручить цветы. Среди гостей –знаменитые художники, с которыми Аввакумов учился, работал бок о бок.

Птицы часто встречаются в графике Аввакумова. Это воспоминания из детства, когда будущий художник постоянно летал во сне. Ощущение полета он помнит до сих пор и пытается передать его в своих работах. Одна из последних работ на эту тему - триптих «Сезон охоты» - возникла на даче. Его сосед любил пострелять в уток, а художника это раздражало.

Аввакумов всегда идет в ногу со временем – в свои годы освоил компьютерную графику и теперь создает фотоколлажи в дизайнерских программах. Вообще он был одним из первых, кто работал в этой технике в 60-х.

Преподавательская деятельность – неотъемлемая часть жизни Михаила Николаевича. С 1974 года он работает в Академии имени Сурикова. Многие из его выпускников стали знаменитыми графиками, художниками. Поэтому эту выставку он не мог представить себе без работ своих учеников и выделил им отдельное пространство в экспозиции.

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