На улице Большая Никитская, Гранатном и Брюсовом переулках будут установлены все дорожные знаки размером 500х500мм, а на Малой Никитской улице и Скарятинском переулке - размером 400х400мм. Информационные таблички на данных улицах использоваться не будут - появляются новые совмещенные дорожные знаки: на одном поле размещены «Парковка» и «Инвалид, а также «Парковка» и «Платные услуги». Ранее дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Парковка» и другие использовались размером 700х700 мм, а информационные таблички - 700х350 мм.

Напомним, в 2014-2015 годах ЦОДД совместно с институтом МАДИ провели исследование видимости дорожных знаков уменьшенного типоразмера. По результатам исследования было сформулировано предложение по изменению типоразмеров дорожных знаков.

«Правительство Москвы вкладывает много сил и средств в изменение облика города. Дорожные знаки уменьшенного типоразмера более удачно вписываются в окружающую среду, гармонируют с архитектурой города и новым образом улиц. Вместе с тем, уменьшение типоразмера дорожных знаков позволит повысить комфортное передвижение пешеходов по тротуарам, так как знаки будут установлены выше и ближе к проезжей части. Кроме того, изменение количества и размеров дорожных знаков позволит сократить расходы на приобретение и установку дорожных знаков на 30 %», - отметил руководитель Центра организации дорожного движения Правительства Москвы Вадим Юрьев.

Активную позицию занял экспертный центр «Пробок.нет», который поддержал идею уменьшения типоразмера дорожных знаков.

«Неотъемлемой частью создания комфортной городской среды является улучшение не только тактильного, но и визуального образа. Оптимизация размещения дорожных знаков позволит избавить центральные улицы от большого количества знаков, что благоприятно скажется на облике города», - рассказал Александр Шумский, руководитель Экспертного центра «Пробок.нет».

По результатам проведения пилотного проекта будет принято решение о целесообразности применения дорожных знаков уменьшенных типоразмеров и меньшего количества по всему городу.

Для дополнительного привлечения внимания водителей на каждой улице, где проводится эксперимент, будут установлены информационные щиты, которые оповестят водителей об эксперименте.

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