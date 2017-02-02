Путешествие

Как отмечают эксперты Туту.ру, в этом году для отдыха россияне выбрали не самые бюджетные направления. Согласно мониторингу поисковых запросов на авиабилеты в период с 16 по 23 февраля, самыми востребованными направлениями являются, помимо Праги, Пхукета и Тбилиси, Бангкок и Тель-Авив. При этом самыми бюджетными – Минск, Кишинев, Вильнюс, Ереван и Хельсинки.

Любопытно, что многие дешевые заграничные маршруты, например, Минск, Кишинев, Братислава, Кельн, Вильнюс, Ереван и многие другие, даже не вошли в десятку популярных направлений.

В начале этого года сохраняется прошлогодняя тенденция, когда наибольшей популярностью пользуются города в странах ближнего зарубежья, среди которых Баку, Тбилиси и Ереван. Это связано, прежде всего, с высоким курсом иностранных валют, из-за которого многие туристы не могут позволить себе поездки в Европу.

Еще одна важная тенденция начала 2017 года – снижение средних цен на билеты за границу по всем сегментам.

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