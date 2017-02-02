Образование/Карьера

Родители выпускников сдадут тестовый ЕГЭ 7 февраля более чем в 50 российских регионах. Всероссийская акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" пройдет в том числе и в Москве.

Родители выпускников смогут пройти всю процедуру экзамена, от рамки металлодетектора до выдачи результатов. На пробный экзамен родителям отводится один час. Родители увидят, как проходит регистрация и рассадка по аудиториям, как выглядят рабочие места участников ЕГЭ и контрольно-измерительные материалы 2017 года.

Организаторы продемонстрируют как печатаются и обрабатываются материалы. Затем состоится круглый стол, на котором руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов расскажет об особенностях организации ЕГЭ в этом году.

Еще одну встречу с родителями будущих выпускников Сергей Кравцов проведет 15 февраля в ситуационно-информационном центре по адресу: улица Садовая-Сухаревская, дом 16. Начало в 11:00.

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