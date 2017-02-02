В рамках проекта «Московская электронная школа» учителя создали более 3,2 тысяч сценариев уроков. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба Департамента образования Москвы.



«Учителями создано 3 тысячи 225 электронных сценариев уроков. Электронные сценарии были использованы при проведении 16 тысяч 254 уроков. Разработано и внесено в платформу 8 тыс. 966 интерактивных сценариев уроков по всем обязательным предметам с 5 по 11 классы. В системе опубликовано 32 электронных учетных пособия по химии, физике, биологии и истории для 5-11 классов», - отметили в пресс-службе.



Проект «Московская электронная школа» стартовал 1 сентября 2016 года. Он направлен на максимально эффективное использование IT-технологий в школе для улучшения качества образования.

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