Еще четыре поликлиники построят в 2017-2018 гг. в ТиНАО столицы на внебюджетные средства. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба Департамента развития новых территорий Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Владимира Жидкина.



«В 2017 году откроются поликлиники в жилых комплексах «Солнцево Парк» и «Бунинский» на 310 и 140 посещений в смену соответственно. В 2018 году планируем ввести еще два таких объекта – в жилых комплексах «Татьянин Парк» и «Новое Бутово», - приводятся в сообщении слова Владимира Жидкина.



Он также уточнил, что большинство поликлиник в ТиНАО возводятся с привлечением внебюджетных средств.

Так, с момента присоединения новых территорий к Москве, здесь введены в эксплуатацию семь поликлиник с привлечением средств инвесторов и девелоперов. Эти поликлиники одновременно могут принять 1 тысячу 710 пациентов. Три из них введены в новых жилых комплексах, еще четыре быстровозводимых – в небольших населенных пунктах.

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