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Прогноз. Хоккей. «Слован» — «Витязь» 3 февраля 21:00 мск
«Витязь» сейчас как никогда близок к попаданию в плей-офф и имеет преимущество над конкурентами. Но и «Слован» из борьбы пока не выпал и шансы не утратил."
Хоккей. КХЛ. «Слован» — «Витязь»
3 февраля 2017 года, 21-00 МСК
«Слован»
В январе «Слован» совершил отчаянный рывок в погоню за лидерами Западной конференции и смог подобраться почти вплотную, но сбой на Дальнем Востоке, где команда Милоша Ржиги проиграла «Куньлунь» и «Адмиралу» не позволил войти в восьмерку. Сейчас команда стоит на расстоянии пяти очков от «Йокерита», да к тому же имеет на один сыгранный матч больше. В последнем домашнем поединке в основе время победить не удалось. Но все же два очка за выигрыш по буллитам на «Локомотивом» словацкие «орлы» себе добавили.
«Витязь»
Еще никогда за всю историю КХЛ подольский «Витязь» в число участников плей-офф не попадал. Сейчас у подопечных Валерия Белова есть отличный шанс исправить это недоразумение — подольцы пока идут на седьмом месте, выигрывая у девятого «Сочи» четыре очка и имея игру в запасе. Последние поединки для «Витязя» складывались великолепно, команда не проигрывает уже шесть игр подряд, последними под натиском подольцев не устояли «Магнитка» (3:2) и «Трактор» (3:1).
Статистика и личные встречи
В гостях «Витязь» показывает среднюю результативность 5 шайб за игру, четыре из пяти недавних выездов стали «низовыми».
Средние показатели «Слована» — 4,8 шайбы за игры, в недавних четырех играх до отметки в пять шайб команда не доходила ни разу.
В Братиславе у команд паритет – каждая одержала по две победы в основное время.
Прогноз
Считаем, что в таком важнейшем для обоих соперников матче, низовые тренды команд будут иметь продолжение. Вряд ли кто-то рискнет предложить открытый хоккей, сейчас наступило время прагматизма и игры на результат. Да и оборона у команд в последнее время работает прилично, скорее всего, планка в пять шайб устоит второй раз за сезон — в октябре дома «Витязь» победил 3:2.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Слован – 2,00
Ничья- 4,04
Витязь – 3,50
хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.
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