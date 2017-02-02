Хоккей. КХЛ. «Слован» — «Витязь»

3 февраля 2017 года, 21-00 МСК

«Слован»

В январе «Слован» совершил отчаянный рывок в погоню за лидерами Западной конференции и смог подобраться почти вплотную, но сбой на Дальнем Востоке, где команда Милоша Ржиги проиграла «Куньлунь» и «Адмиралу» не позволил войти в восьмерку. Сейчас команда стоит на расстоянии пяти очков от «Йокерита», да к тому же имеет на один сыгранный матч больше. В последнем домашнем поединке в основе время победить не удалось. Но все же два очка за выигрыш по буллитам на «Локомотивом» словацкие «орлы» себе добавили.

«Витязь»

Еще никогда за всю историю КХЛ подольский «Витязь» в число участников плей-офф не попадал. Сейчас у подопечных Валерия Белова есть отличный шанс исправить это недоразумение — подольцы пока идут на седьмом месте, выигрывая у девятого «Сочи» четыре очка и имея игру в запасе. Последние поединки для «Витязя» складывались великолепно, команда не проигрывает уже шесть игр подряд, последними под натиском подольцев не устояли «Магнитка» (3:2) и «Трактор» (3:1).

Статистика и личные встречи

В гостях «Витязь» показывает среднюю результативность 5 шайб за игру, четыре из пяти недавних выездов стали «низовыми».

Средние показатели «Слована» — 4,8 шайбы за игры, в недавних четырех играх до отметки в пять шайб команда не доходила ни разу.

В Братиславе у команд паритет – каждая одержала по две победы в основное время.

Прогноз

Считаем, что в таком важнейшем для обоих соперников матче, низовые тренды команд будут иметь продолжение. Вряд ли кто-то рискнет предложить открытый хоккей, сейчас наступило время прагматизма и игры на результат. Да и оборона у команд в последнее время работает прилично, скорее всего, планка в пять шайб устоит второй раз за сезон — в октябре дома «Витязь» победил 3:2.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Слован – 2,00

Ничья- 4,04

Витязь – 3,50

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