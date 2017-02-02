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Прогноз. Хоккей.«Спартак» — «Сочи» 3 февраля 19:30 мск
Сочинцы пока шансы на попадание в плей-офф сохраняют и идут на небольшом расстоянии от группы лидеров."
Хоккей. КХЛ. «Спартак» — «Сочи»
3 февраля 2017 года, 19-30 МСК
«Спартак»
Сезон для «Спартака» завершен, четыре последних игры для подопечных Алексея Ярушкина превратились в пустую формальность. Теоретически немного улучшить свое положение в таблице еще можно, но результаты «красно-белых» в последнее время отвратительны. С начала января москвичи смогли набрать очки только в одном проведенном матче, обыграв в овертайме «Северсталь», остальные 11 игр были проиграны в основное время. Последним обидчиком «Спартака» стало «Торпедо» (1:5), до этого были проигрыши СКА (1:2) и ЦСКА (1:6).
«Сочи»
А вот для «Сочи» борьба в самом разгаре. Сейчас «ягуары» в таблице девятые и проигрывают «Йокериту» три очка, но одна игра у подопечных Буцаева в запасе есть, плюс «Сочи» одержал на одну победу больше, чем конкурент. График у команды был непростой – недавно пришлось сыграть против СКА (0:4) и ЦСКА (0:2), а также в съездить в гости к «Торпедо» (2:1 Б). Но с себе равными оппонентами в январе команда Буцаева очки теряла редко, шесть побед в семи играх говорят сами за себя.
Статистка и личные встречи
Команды в сезоне уже сыграли три матча – две победы на стороне «Сочи», одна – за «Спартаком».
В Москве сочинцы выиграли два из трех очных матчей.
«Спартак» проиграл четыре из пяти недавних домашних игр.
Прогноз
Мотивация сейчас явно на стороне «Сочи», который смотрится в последних играх собранным и настроенным на результат. У «Спартака» мало, что получается, команда просто доигрывает сезон и ждать сейчас от «красно-белых» положительного результата сложно. Считаем, что в итоге сочинцы очки все же наберут, а вот сам матч вряд ли станет зрелищным. Все-таки рисковать «ягуарам» уже не к чему.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Спартак – 3,04
Ничья – 4,32
Сочи – 2,11
хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.
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