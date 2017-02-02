Хоккей. НХЛ. Нэшвилл — Эдмонтон

3 февраля 2017 года, 04-00 МСК

«Нэшвилл»

«Нэшвилл» в новом году стал очень хорош и без больших проблем ворвался в первую восьмерку, неплохо пока закрепившись в ней. Сейчас команда идет шестой в своей конференции, но преследователи все же еще очень близко. После выздоровления Суббана, защита «Предаторс» стала надежнее, но теперь недоступны два других защитника: Роман Йоси и Петтер Гранберг. На «Бриджстоун» арене «Хищники» играют так себе, но в последнее время очень результативно. Средний показатель игр дома равен 5.3 шайбы за встречу.

«Эдмонтон»

Канадцы в этом сезоне очень радуют всех любителей хоккея. «Эдмонтон» особенно хорош в последние месяцы и сейчас команда борется с «Анахаймом», «Чикаго» и «Сан-Хосе» за вторую позицию на Западе. На выезде «Ойлерс» играют хорошо и очень любят порадовать трибуны заброшенными шайбами. Так, пять и более голов были в гостевых матчах «Нефтяников» имели место быть 16 раз в 27 играх.

Статистика и личные встречи

«Нэшвилл» победил в последних семи играх против «Ойлерс»

«Предаторс» сыграли последние четыре матча на тотал 4.5 больше.

Прогноз

Матч обещает быть очень напряженным и очень тяжело сказать, кто окажется сильнее в этой паре. У хозяев есть некоторые проблемы в обороне и оба коллектива очень любят играть в атакующий хоккей, поэтому, мы считаем, что этот матч подарит нам не менее пяти заброшенных шайб.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Нэшвилл – 2,33

Ничья — 3,94

Эдмонтон – 2,76

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