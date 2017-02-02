Хоккей. НХЛ. Аризона — Чикаго

3 февраля 2017 года, 05-00 МСК

«Аризона»

«Аризона» набрала неплохой ход и сумела победить в трех матчах кряду («Ванкувер» (3:0), «Флориду» (3:2 ОТ) и «Тампу-Бэй» (5:3)). Правда, после перерыва «Койоты» сразу же уступили дома «Королям» (2:3) и сейчас команда по-прежнему является одной худших по игре на своей площадке в конференции. Шансы на выход в плей-офф у «Койотс», чисто теоретически, еще остались, но они очень близки к нулевым.

«Чикаго»

«Чикаго» вновь выдает довольно затяжную серию из поражений. Теперь команда опустилась на третье место и уступила вторую позицию в конференции «Сан-Хосе». В этом сезоне «Блэкхокс» играют как-то слишком серийно и сейчас у гостей есть очень хорошая мотивация. В случае продолжения текущей серии, «Индейцы» рискуют опуститься вниз, вплоть до пятой строчки Запада. Это никак не может устраивать Тэйвза и партнеров.

Статистика и личные встречи

«Аризона» — 13 команда Запада по игре дома. 25 очка в 24 встречах на счету «Койотов».

«Чикаго» обыграл «Аризону» в последних пяти встречах, причем четыре из них закончились в основное время. В девяти последних матчах на льду «Хила Ривер Арены», успех сопутствовал хозяевам лишь однажды.



Прогноз

«Чикаго» не должен проиграть снова, ведь команду в таком случае ждут очень неприятные последствия. Мы считаем, что Панарин, Кейн, Анисимов и другие хоккеисты должны прервать трехматчевую серию неудач и предлагаем поставить на гостей в основное время матча.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Аризона – 3,17

Ничья — 4,10

Чикаго – 2,07

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