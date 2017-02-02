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Прогноз. Футбол. «Гамбург» — «Байер» 3 февраля 22:30 мск
«Гамбург» вернулся после перерыва в чемпионате двумя поражениями и пока выбраться из зоны вылета не может."
Германия. Бундеслига. 19-й тур. «Гамбург» — «Байер»
3 февраля 2017 года, 22-30 МСК
«Гамбург»
Пока в чемпионате хуже «Гамбурга» играет только «Дармштадт», предпоследнее место и 13 набранных очков за 18 матчей – такой неприятный багаж сейчас у «динозавров». После зимнего перерыва кардинально изменить игру не удалось, команда проиграла оба своих поединка. Сначала сильнее оказался «Вольфсбург» (1:0), а следом потрепал подопечных Маркуса Гиздоля и сосед по подвалу – «Ингольштадт», переигравший их 3:1.
«Байер»
Леверкузен в этом сезоне также далек от своей лучшей формы, которая регулярно позволяла клуба попадать в еврокубки. Сейчас «аспириновые» только девятые и проигрывают группе лидеров шесть очков. Свои два январских матча «Байер» провел по-разному – если справиться с «Гертой» удалось довольно легко (3:1), то в игре против Гладбаха подопечные Рождера Шмидта победу упустили, проиграв дома 2:3. И это при том, что после первого тайма счет был 2:0 в пользу леверкузенцев.
Статистика и личные встречи
«Гамбург» не может выиграть у «Байера» четыре игры подряд – три поражения и ничья, но именно в Гамбурге хозяева за последние три игры набрали с «аспириновыми» семь очков.
За восемь гостевых игр сезона «Байер» набрал 10 очков (3-1-4) и разницу мячей 11:12.
«Гамбург» не проигрывает дома три матча подряд.
Прогноз
Обе команды сейчас крайне нуждаются в набранных очках, особенно это касается «Гамбурга», который такими темпами может отправиться впервые в историю во Вторую Бундеслигу. Считаем, что отсиживаться в обороне команда Гиздоля не станет, а постарается дать бой, учитывая неважные кондиции обеих команд в обороне, скучно на «Фолькпаркштадионе» точно не будет. Ждем интересного матча с обменом голами, в Леверкузене в этом сезоне команды уже это сделали, ждем продолжения и в Гамбурге.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Гамбург — 3,74
Ничья – 3,64
Байер – 2,12
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