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Прогноз. Футбол. «Мец» — «Марсель» 3 февраля 22:45 мск
Игра «Меца» в этом сезоне смотрится не слишком хорошо, да и федерация своим решением лишила команду двух очков, отправив ее в зону вылета."
Франция. Лига 1. 23-й тур. «Мец» — «Марсель»
3 февраля 2017 года, 22-45 МСК
«Мец»
Борьба в текущем чемпионате Франции идет нешуточная, особенно это заметно в нижней части таблицы, где от десятого до последнего места команды идут в восьми очках. «Мец» сейчас занимает предпоследнее место, имея в активе 21 очко. После зимней паузы «мессинцы» собрали все возможные результаты – начался новый год с выездной ничьи против «Ниццы» (0:0), следом была домашняя победа над «Монпелье» (2:0), а в последнем туре пришел и проигрыш, в гостях уступили «Анже» (1:2). Стоит отметить и вылет из обоих Кубков – с одинаковым счетом 0:2 были проиграны гостевые игры с ПСЖ в Кубке Лиги и «Лансом» в Кубке Франции.
«Марсель»
Марсельцы второй круг начали с двух поражений, но, правда, и уровень соперников был серьезным. Дома южане не устояли против «Монако» (1:4), в гостях проиграли «Лиону» (1:3), но команда не рассыпалась и следом разгромила «Монпелье» (5:1). Да и «Лиону» удалось достойно ответить в Кубке Франции – в начале недели « Марсель» в дополнительное время выбил «львов» из Кубка Франции.
Статистика и личные встречи
«Марсель» выиграл у «Меца» пять матчей подряд, последняя удача была в первом круге, на своем поле «Олимпик» добился минимального успеха.
За девять домашних игр сезона «Мец» набрал 12 очков (3-3-3) и разницу мячей 14:21
«Марсель» в гостях не блещет – 9 очков за 11 игр (2-3-6) при разнице 12:21, но победил в двух из недавних выездных игр.
Прогноз
«Мец», конечно, по уровню игры заметно уступает марсельцам, но дома команда смотрится вполне неплохо, забивали «бордовые», например, в 7 из 10 последних игр на «Сен-Симфорьене». Оборона «Марселя» в гостях не слишком радует, пропущенные мячи приходили в 8 из 10 недавних гостевых игр. Считаем, что и в очной дуэли эти тенденции могут продлиться, к тому же южане едут после непростого кубкового поединка, где играли 120 минут и затратили массу сил и эмоций.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Мец – 4,48
Ничья- 3,64
Марсель – 1,92
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