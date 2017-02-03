Защита проектов, номинированных на Премию, состоится 16 и 17 февраля в РЭУ имени Г.В. Плеханова.

«Всероссийский рейтинг представления загородных детских лагерей» - первая площадка на которой представлена информация о 800 лагерях из 69 регионов России. И первая масштабная попытка не просто каталогизировать, но систематизировать и оценить информацию, которую лагеря предоставляют о себе в публичном пространстве. Рейтинг помог сформировать единое информационное пространство на рынке детского отдыха, в котором одинаково удобно ориентироваться родителям, представителям отрасли и представителям государства. Еще одна важная задача Рейтинга – повышение мотивации лагерей к работе над самопрезентацией, позиционированием в Интернете.

«Всероссийский рейтинг представления детских загородных лагерей был опубликован в марте 2016 года и проходит регулярное обновление. С момента публикации первой версии Рейтинга число регионов, публикующих максимально полную информацию о лагерях, увеличилось с 13 до 27. Внимание к Рейтингу со стороны экспертов медиасообщества еще раз подтверждает рост интереса к информационному полю в отрасли детского отдыха. Номинация нашего проекта на победу в самом престижном PR-конкурсе станет стимулом к информационной открытости для других организаторов детского отдыха», - отметила Наталья Лосева, стратегический директор МОСГОРТУРа.

«Всероссийский рейтинг представления загородных детских лагерей№ – это единый ранжированный каталог детских коммерческих и государственных оздоровительных лагерей, баз для активного и творческого отдыха, информация о которых находится в открытом доступе. В число критериев оценки лагерей вошли условия размещения и проживания детей, состояние инфраструктуры лагеря, возможности проведения творческих и спортивных занятий, качество медицинского наблюдения, организация питания и купания, а также обеспечение безопасности и охрана объекта.

Национальная премия «Серебряный Лучник» - одна из самых авторитетных PR-премий в России. Защита проектов, номинированных на Национальную премию в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», пройдет 16 и 17 февраля 2017 года в РЭУ имени Г.В. Плеханова. В этом году национальная премия вручается по следующим номинациям: «Корпоративные коммуникации», «Маркетинговые коммуникации», «КСО и благотворительность», «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа», «Продвижение государственных, общественных и социальных программ», «Международные коммуникации», «Развитие и продвижение территорий», «Digital коммуникации», «Продвижение технологий будущего», Гран-при за лучший проект года, специальный приз Попечительского совета за лучший региональный проект и персональные номинации.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов