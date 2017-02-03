Монтаж рельсов начался в правом перегонном тоннеле между станциями «Рассказовка» и «Новопеределкино» Калининско-Солнцевской линии метро. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба Департамента строительства Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Андрея Бочкарева.



«В правом перегонном тоннеле между станциями «Рассказовка» и «Новопеределкино» уже практически полностью готово бетонное жесткое основание, строители приступили к монтажу рельсов», - приводятся в сообщении слова Андрея Бочкарева.



Как уточнили в пресс-службе, основные строительно-монтажные работы на платформенной части станции «Рассказовка» завершены. Ведется строительство вестибюлей. Началась отделка технических помещений.



«Напомним, что станцию «Рассказовка» планируется открыть в конце 2017 года. Она будет расположена с северной стороны Боровского шоссе, на границе с районом Ново-Переделкино. Запроектированы два подземных вестибюля и выходы через пешеходные переходы. Длина платформы составит 163 м, а ширина - 10 м. Станция будет обслуживать районы Ново-Переделкино и дер. Рассказовка. Прогнозируется, что к 2030 году станцией будут пользоваться 210 тысяч человек в сутки», - отметили в пресс-службе.



В пресс-службе также добавили, что станция «Рассказовка» сооружается в рамках строительства участка Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Раменки» до станции «Рассказовка».

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