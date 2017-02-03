Декабрьские данные Мосгорстата свидетельствуют об увеличении темпов роста столичной экономики – за 2016 год индекс промышленного производства в столице прибавил 3%. При этом, как отмечают специалисты ГБУ «Аналитический центр», рост индекса начался с августа прошлого года.

Лидерами промышленного роста по итогам декабря 2016 года стали московские предприятия обрабатывающей промышленности. Наибольшее увеличение объемов зафиксировано статистиками в производстве электронного оборудования (+202,2%), в машиностроении (+16,9%), в производстве обуви и кожаных изделий (+9,9%) и транспортных средств (+7,7%).

Выход московской промышленности на траекторию устойчивого роста подтверждает, в частности, такой показатель, как энергопотребление. За январь – декабрь 2016 года энергопотребление бизнеса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным Мосэнергосбыта, увеличилось на 4,1%.

Как отметила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, начавшийся в мае 2016 года рост столичного промышленного производства является результатом комплексной программы поддержки промышленности в Москве.

«Цель новой промышленной политики города – создание для современных производств режима максимального благоприятствования развитию бизнеса. Предприятия реального сектора и высокотехнологичные компании, которые активно инвестируют в экономику города и создают в Москве высокооплачиваемые рабочие места, имеют возможность получить значительные налоговые и иные льготы. В результате использования новых возможностей, предоставляемых городом, высвобождающиеся средства направляются на развитие», – подчеркнул Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Максим Решетников.

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В 2016 году в Москве был запущен комплексный механизм поддержки предприятий реального сектора. Механизм включает до 25% налоговых и иных льгот, которые предоставляются эффективно работающим и создающим новые рабочие места предприятиям. Новым механизмом поддержки промышленности уже воспользовались 30 компаний. Эти организации обеспечивают 43 тыс. рабочих мест, их объем инвестиций в развитие за последние 5 лет достигают 26 млрд рублей.

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