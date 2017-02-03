В Москве к Кубку конфедераций по футболу в 2017 году создадут специальную бригаду дружинников. Об этом m24.ru рассказал руководитель столичного штаба народной дружины Владимир Семерда. Дружинники будут помогать в обеспечении безопасности при проведении спортивных мероприятий на стадионе "Открытие Арена", где пройдут матчи кубка. Первоначально в нее будут входить порядка 50 сотрудников, но их количество будет увеличиваться при необходимости. Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля, в Москве матчи турнира сыграют на стадионе "Открытие Арена".

"Уже провели переговоры по созданию на стадионе "Открытие Арена" специализированной дружины, которая будет заниматься именно обеспечением правопорядка при проведении спортивных мероприятий, в частности футбольных матчей Кубка конфедерации и чемпионата мира", – пояснил Семерда.

По его словам, бригада будет состоять из специально обученных дружинников. "Они будут помогать сотрудникам полиции и службам собственной безопасности стадиона. Первоначально в нее будут входить порядка 50 сотрудников, но их количество будет увеличивать по мере потребности", – подчеркнул руководитель городской дружины.



Генплан Москвы будет утвержден в ближайшие месяцы



Единый Генеральный план как старой, так и новой территории Москвы планируется утвердить в ближайшие месяцы. Об этом сообщил интернет-портал столичного Стройкомплекса со ссылкой на , заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Фактически завершается работа по Генеральному плану Москвы. В прошлом году прошел целый ряд публичных слушаний, на которых жители высказали свои замечания и пожелания или поддержали планы развития территорий», - сказал М. Хуснуллин заявил на заседании коллегии Стройкомплекса

Ранее сообщалось, что Генплан Москвы, а также правила землепользования и застройки (ПЗЗ) должны утвердить до 1 июля 2017 года.

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