Транспортно-пересадочный узел «Технопарк» будет расположен на территории бывшего завода имени Лихачёва (ЗИЛ), рядом с набережной и парковой зоной Нагатинской поймы, где строится парк «Остров мечты».

«Работы будут вестись в два этапа. Как ранее сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, к первой очереди строительства приступят уже в сентябре. Весь внушительный список работ будет вестись за счёт средств инвестора. В рамках проекта буду построены пассажирские терминалы, обеспечивающие комфортную пересадку с одного вида транспорта на другой, надземный пешеходный переход через проспект Андропова площадью порядка 2 тыс. «квадратов», парковки на 1 241 машиномест с первыми этажами, также сохраняется 13-й Автобусный парк», - рассказал Сергей Кузнецов.

Площадь территории в границах зон планируемого размещения объектов ТПУ составляет 35,4 га. Помимо транспортной инфраструктуры, здесь будет построен многофункциональный комплекс на 9 тыс. кв.м, а также ЖК общей площадью 67,7 тыс. кв.м с детским садом площадью 1 500 кв.м на 75 мест и блок начальных классов площадью 2 415 кв.м. Для безопасности жильцов новых домов планируется построить еще два пешеходных перехода в границах жилой застройки.

«Как отметил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, общий объем инвестиций в строительство ТПУ может составить около 7 млрд руб. ТПУ создаются на базе существующих и новых станций метро, остановок Малого кольца железной дороги и радиальных направлений пригородных железных дорог. Напомним, в столице до 2020 года планируется построить 271 транспортных узлов. Более 100 из них будут плоскостными (в виде перехватывающих парковок, на которых можно оставить автомобиль и пересесть на метро), 169 – капитальными» - добавил Сергей Кузнецов.

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