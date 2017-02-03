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Происшествия

Угон автомобиля Mercedes случился на юго-западе Москвы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Угон автомобиля Mercedes случился на юго-западе Москвы

M24.ru 03 февраля 2017г., 13:41

Автомобиль Mercedes GL 500 угнал неизвестный на юго-западе столицы.

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Иномарку стоимостью около 3,5 миллиона рублей похитили с автостоянки на улице Академика Пилюгина, 10. По факту кражи возбуждено уголовное.

Компания "Альфа-страхование" назвала самые угоняемые в Москве автомобили. Лидером по угонам за первые шесть месяцев 2016 года стал Hyundai Solaris. На втором месте стоит Mazda 3, а на третьем – Kia Rio.

Далее в рейтинге фигурируют Ford Focus и Range Rover Evoque. Угнанные автомобили злоумышленники чаще всего разбирают на запчасти.

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