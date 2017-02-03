Образование/Карьера

Главные составляющие проекта – электронный журнал, дневник и библиотека электронных материалов. В ней собраны уже более 3,5 тысячи сценариев уроков, а также 32 пособия по химии, физике, биологии, истории, информатике и ОБЖ для учащихся 5–11-х классов.

Доступ к хранящемся на электронной платформе образовательным материалам получили не только шесть школ – участников эксперимента, но и преподаватели и ученики других московских школ.

При подготовке урока учителя могут использовать один из предложенных сценариев или пополнить электронную библиотеку своей собственной разработкой.

Школьники присоединяются к уроку через приложение uchebnik.mos.ru, установленное на планшете или компьютере. Таким образом, присутствовать на уроке теперь можно не только будучи в классе, но виртуально – из дома, что позволит заболевшим ученикам не отстать от товарищей. Кроме того, после окончания занятия электронная система даст возможность зайти в сценарий и повторить пройденный материал.

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