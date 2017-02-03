Путешествие

По итогам прошлого года Турцию посетили 866 тысяч россиян. Для сравнения – в 2015 году туда отправились 3,65 миллиона российских туристов. По данным министерства туризма и культуры Турции, в общей сложности иностранный турпоток сократился на 30 процентов из-за проблем с безопасностью в стране.

При этом власти страны надеются, что в 2017 году туристический сектор восстановится благодаря активности российского рынка. Ожидается, в этом году на пляжах Турции ждут 3–3,5 миллиона россиян. По программам раннего бронирования Турция – абсолютный лидер продаж. Пятьдесят процентов всех бронирований приходится на это направление.

Россияне во время поездок в Турцию смогут расплачиваться рублями. О внедрении российской валюты в туристическом секторе и сельском хозяйстве договорились Сбербанк и турецкий Denizbank.

Сообщается, что некоторые турецкие операторы и отели уже готовы предоставлять туристам возможность расчетов в рублях, также над этим сейчас работают авиакомпании. По мнению экспертов, Турция всеми силами пытается вернуть в страну поток россиян.

По мнению экспертов m24.ru, появление российского рубля в Турции носит скорее имиджевый характер, но это может повлиять на стоимость путевок. Однако курорты Турции сегодня стали самыми популярными у россиян, планирующих отдых на лето 2017 года.

туризм отдых тур

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов