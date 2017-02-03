Здесь интересно

В "Гоголь-центре" прошла презентация нового сезона. Худрук театра Кирилл Серебренников рассказал о грядущих премьерах и планах на новый сезон, который здесь, в отличие от всего остального театрального мира, отсчитывается со 2 февраля – дня рождения "Гоголь-центра".

В 2017 году "Гоголь-центр" представит восемь новых спектаклей. Первой премьерой станет постановка пьесы "Море деревьев" современного драматурга Любы Стрижак. Режиссером спектакля стал Филипп Авдеев. По словам Стрижак, это пьеса о детстве: "Каждый в детстве задает вопросы, на которые мне хотелось порассуждать. Она (пьеса) про наше яркое сознание и сильные ощущения, которые с нами остаются на всю жизнь. Мне хотелось соединить реальные переживания детей, фантазии и мечты, которые на самом деле не зависят от возраста". Музыку для спектакля написал Антон Севидов, солист группы Tesla Boy, а главную роль в постановке исполнил актер Риналь Мухаметов, недавно сыгравший в фильме Федора Бондарчука "Притяжение".

Риналь Мухаметов. Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий



Второй премьерой станет спектакль "Кузмин. Форель разбивает лед" в постановке рижского режиссера Владислава Наставшева. Музыкально-поэтический альманах станет четвертой частью цикла "Звезда", в который также входят спектакли "Пастернак. Сестра моя жизнь", "Мандельштам. Век-волкодав" и "Ахматова. Поэма без героя". Для Наставшева этот спектакль станет третьим в стенах "Гоголь-центра" после "Митиной любви", "Медеи" и "Страха". Пятым спектаклем цикла станет "Маяковский" в постановке Филиппа Григоряна, премьера которого состоится осенью.

Владислав Наставшев. Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Другой латышский режиссер Элмарс Сеньковс представит в сентябре спектакль-психологический триллер "Демоны" по пьесе современного шведского драматурга Ларса Нурена.

Олег Нестеров (группа "Мегаполис") в марте представит на сцене "Гоголь-центра" спектакль-концерт, театральное кабаре "Свобода №7". Постановщиком выступил Илья Шагалов, который работал в качестве видеохудожника в спектаклях "(М)ученик" и "Обыкновенная история". Вместе с Олегом Нестеровым в этом "абсолютно мужском" спектакле на сцену выйдет одна из самых ярких артисток "Гоголь-центра" Рита Крон, которая не только может прекрасно петь и джаз и русские народные песни, но еще и играть на саксофоне.





Олег Нестеров. Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Еще одной премьерой театра станет "Молоко" по пьесе Екатерины Мавроматис. Абсурдистский сентиментальный спектакль готовит Денис Азаров, который уже ставил в "Гоголь-центре" "Елку у Ивановых". По словам Серебренникова, "Молоко", как и "Море деревьев", – спектакли по пьесам современных драматургов, которые объединяет инфантильный взгляд на жизнь. "Возможно, это признак молодого поколения," – сказал он.





Евгений Кулагин. Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

В этом сезоне команда "Гоголь-центра" представит две постановки по русской и мировой классике – "Шекспир" и "Маленькие трагедии" по четырем пьесам Пушкина. Подробности проектов пока не раскрываются. Известно лишь, что "Шекспир" станет частью лабораторной программы Евгения Кулагина, а за Пушкина возьмется сам Кирилл Серебренников.





Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Помимо всего вышеперечисленного, 2 февраля в фойе "Гоголь-центра" открылось сразу две выставки – серия портретов Екатерины Щегловой "ГОГОЛЬ ЛИЦА / GOGOL faces" (на первом этаже) и серия фресок художника Петра Банкова, созданная специально для "Гоголь-центра" и украсившая стены театра.

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