Будем здоровы

Против гонконгского и свиного гриппа в Москве с сентября прошлого года привито около 37 процентов детей. Об этом сообщила заведующая кафедрой детских инфекционных болезней Российской медицинской академии непрерывного последипломного образования Людмила Мазанкова. По ее словам, именно эти вирусы наиболее часто встречаются в эпидсезоне 2016–2017 годов.

"На сегодняшний день выявлено полтора миллиона случаев гриппа у детей и взрослых. Количество привитых детей в Москве с сентября прошлого года составило 36–37 процентов. Это хороший показатель для 15-миллионного мегаполиса, так как для достижения эпидемиологического благополучия достаточно привить 35 процентов", – сказала Мазанкова.

Инфекционист отметила, что вакцина против гриппа, которая применяется для профилактики в сезоне 2016–2017, содержит штаммы именно этих вирусов. Поэтому сегодня обстановка, связанная с заболеваемостью гриппом, оценивается по клиническим и эпидемиологическим признакам как относительно благоприятная.

"В текущем сезоне у больных гриппом чаще обнаруживают вирус A(H3N2), который называют гонконгским. Этот вид вируса по частоте встречаемости находится на первом месте, на втором месте – вирус гриппа А(H1N1), так называемый свиной грипп. Реже встречается также вирус гриппа B", – добавила Мазанкова.

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