Процедуру обнародования алкоголя в крови водителей могут изменить. Об этом рассказал депутат госдумы Вячеслав Лысаков.

Согласно новому законопроекту от МВД, водителя будут считать нетрезвым в случае, если в крови обнаружат более 0,3 грамма спиртного. Такие правила будут актуальны в ситуациях, когда водитель не способен самостоятельно дышать в алкотестер, потеряв сознание после автомобильной аварии.



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