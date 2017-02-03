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Авто
Водителей будут тестировать на алкоголь по новым правилам
Процедуру обнародования алкоголя в крови водителей могут изменить"
Процедуру обнародования алкоголя в крови водителей могут изменить. Об этом рассказал депутат госдумы Вячеслав Лысаков.
Согласно новому законопроекту от МВД, водителя будут считать
нетрезвым в случае, если в крови обнаружат более 0,3 грамма спиртного. Такие
правила будут актуальны в ситуациях, когда водитель не способен самостоятельно
дышать в алкотестер, потеряв сознание после автомобильной аварии.
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