Сегодня в Театре Маяковского дают первую премьеру нового года. Художественный руководитель Миндаугас Карбаускис вновь обратился к творчеству Марюса Ивашкявичюса. Некоторое время литовский автор жил в Лондоне, наблюдая судьбы соотечественников-мигрантов, он сделал много неожиданных открытий, которыми и наполнил пьесу «Изгнание». Стоит напомнить, что в Маяковке это уже третий совместный проект драматурга Ивашкявичюса и режиссера Карбаускиса за последние два сезона. Репортаж Валерии Кудрявцевой.

Ради создания пьесы Марюс Ивашкявичюс ездил в Лондон, исследуя ту его часть, о которой не пишут в путеводителях. Месяц изучал рабочие окраины, собирал материал. До отъезда собирался написать комедию о жизни литовских мигрантов. В итоге - вышла драма – конечно, не лишенная юмора.

«Материал, который мне там подвернулся, конечно, все перевернул. Я не представлял, что люди живут так. И когда английские актеры играли эту пьесу, они говорили: «Мы сейчас совсем другими глазами смотрим на всех этих людей - поляков, литовцев, румын, которые где-то на улицах работают. Мы не думали, что там такие драмы»», - рассказывает драматург Марюс Ивашкявичюс.

Главный герой – Бен Иванов – полурусский, полулитовец. В погоне за лучшей жизнью он приезжает в Лондон, где его не просто не ждут – заранее ненавидят. Это история выживания человека, преодоление внешних обстоятельств и самого себя.

Для исполнителя главной роли – Вячеслава Ковалева – здесь много вызовов. Три часа на сцене – настоящий марафон. Все очень серьезно. В чем-то даже автобиографично.

«Для кого-то - изгнание, а для меня -возвращение. Потому что я из Новосибирска сам, работал в театре «Глобус». Я там как-то в потолок уперся, и со мной тут произошли похожие истории, которые произошли с персонажем - Беном Ивановасом: я месяц жил в театре, был бездомный, был такой период в моей жизни, и вот 15 лет прошло. С этого начинается и спектакль: прошло 15 лет. И вот я играю главную роль в Театре Маяковского.

Что-то личное в этом спектакле нашел, похоже, каждый участник. Недаром Минадугас Карбаускис – режиссер, предпочитающий ставить классику, откликнулся на эту историю.

«Можно про эту историю говорить, что это хроника одного путешествия. И внешнее путешествие, и внутреннее путешествие, и попытка внедриться в мир другой, и попытка себя изменить. Печально, что это тщетная попытка, но все-таки главный герой приобретает опыт, и, я надеюсь, что зритель вместе с ним, пройдя столько поворотов, некий опыт приобретет», - говорит Миндаугас Карбаускис.

Сценограф Сергей Бархин упаковал Сцену на Сретенке в металл и подсветил неоновыми трубками. Холодное пространство, не дающее героям расслабиться ни на минуту. Человек, покинувший родину, по замыслу авторов, обречен на дискомфорт и внутренний холод. И только музыка Фредди Меркьюри может стать настоящим другом.

В Театре Маяковского подняли на поверхность сцены тему, которая, висит в воздухе, конечно, не только в Англии, Литве или России. Проблема массовой эмиграции из одних стран в другие в современном мире – на театральных подмостках только начинает осмысливаться.

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