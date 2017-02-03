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Персона

Cкандал или нелепый конфуз?

Cкандал или нелепый конфуз?

www.topnews.ru 03 февраля 2017г., 14:53

Скандальный инцидент, видео которого очевидцы выложили на Ютуб, произошел во время концерта звезды в Лас-Вегасе.

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Популярная певица Бритни Спирс снова  оказалась в центре внимания мировых СМИ: певица оконфузилась во время концерта в Лас-Вегасе.

Исполняя зажигательный танец, из костюма звезды неожиданно выпала грудь, причем мать двоих детей не сразу поняла, что произошло.

Один из артистов подтанцовки Бритн Спирс увидел неладное и тут же закрыл певицу собой, предоставив ей время привести себя в порядок.

Тем не менее, зрители сняли инцидент на видео и опубликовали его в Сети.

Бритни Спирс случайно обнажила грудь на концерте

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Москва-Инфо

   