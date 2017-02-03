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Персона
Cкандал или нелепый конфуз?
Скандальный инцидент, видео которого очевидцы выложили на Ютуб, произошел во время концерта звезды в Лас-Вегасе."
Популярная певица Бритни Спирс снова оказалась в
центре внимания мировых СМИ: певица оконфузилась во время концерта в
Лас-Вегасе.
Исполняя зажигательный танец, из костюма звезды неожиданно выпала грудь, причем мать двоих детей не сразу поняла, что произошло.
Один из артистов подтанцовки Бритн Спирс увидел неладное и тут же закрыл певицу собой, предоставив ей время привести себя в порядок.
Тем не менее, зрители сняли инцидент на видео и опубликовали его в Сети.
Бритни Спирс случайно обнажила грудь на концерте
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