Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава ФСБ России "одним росчерком пера" перечеркнул межгосударственное соглашение между Белоруссией и РФ по границе.

"Существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ - 801, 802, 803. Я называю даже номера этих приказов", - сказал Лукашенко в пятницу на встрече с журналистами в Минске. Его цитирует "Интерфакс".

По его словам, Белоруссия "ни одного (межгосударственного с РФ) договора не нарушила". "Россия пинает их в хвост и в гриву", - отметил Лукашенко.

Лукашенко заявил, что в руководстве России есть люди, чья позиция относительно Белоруссии расходится с позицией президента Владимира Путина. «В последнее время ситуация развивается неважно. Но еще раз подчеркиваю: силы там разные», — заявил он. При этом Путин, по словам Лукашенко, «что-то, наверное, знает, но не решился сказать», пишет The Insider.

Лукашенко напомнил, что Белоруссия может обойтись без российской нефти, хотя будет «очень трудно». Президент Белоруссии отметил, что свобода и независимость — это очень рентабельно и это не оценивается ни деньгами, ни числами.

"Это несопоставимо, если на одной чаше независимость, а на другой — российская, иранская, азербайджанская или американская нефть. Мы все равно найдем выход. Этого в России, к сожалению, не понимают", — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии потребовал от следственных органов республики возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта по аналогии с делом в отношении главы Уралкалия Владислава Баумгертнера за нанесение ущерба государству.

«Пусть посидит у нас в тюрьме, мы его достанем», - заявил Лукашенко.

Белорусский лидер еще раз подчеркнул, что, хотя в России и опасаются, что Белоруссия «уйдет на Запад», но, пока он президент, «ни один камень в сторону русского человека брошен не будет», «Россия — это святое», а «независимость, порядочность, историческое наше прошлое — оно дороже, чем эта нефть».

Впрочем, добавил Лукашенко, Белорусссию никто не сможет и оккупировать или ввести в нее свои войска.

Как писал Topnews, 1 февраля директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников подписал приказ, устанавливающий пограничную зону на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Белоруссией.

Региональные управления ФСБ должны будут установить места и время для въезда и прохода лиц, а также транспортных средств в пограничную зону, организовать установку предупреждающих знаков. Ранее пограничной зоны на границах субъектов РФ с Белоруссией не было. В 1995 году пограничный контроль на российско-белорусской границе был отменен в связи с подписанием договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и Республикой Беларусь.

Данная мера стала ответным шагом на подписанный Лукашенко 9 января указ об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан.

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