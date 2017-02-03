Постпред США при ООН Никки Хейли осудила "агрессивные действия России на Украине". На этой неделе несколько солдат погибли в ходе обострения конфликта на Донбассе, что побудило Киев заявить о "заинтересованности во вступлении в НАТО".



"Тяжелая ситуация на востоке Украины требует чёткого и решительного осуждения действий России. Внезапное обострение боёв затронуло тысячи гражданских лиц и разрушило жизненно важную инфраструктуру.. Соединённые Штаты стоят на стороне народа Украины, который уже почти три года страдает от российской оккупации", - сказала Хейли



"До тех пор пока Россия и поддерживаемые ей сепаратисты не будут уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, кризис будет продолжаться. Обострение насилия должно прекратиться", — подытожила она.



В свою очередь, постпред России в ООН Виталий Чуркин вступил в перепалку с коллегами из США и Великобритании после очередного упоминания аннексии Крыма.



"Наши санкции в связи с Крымом будут действовать, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", - заявила Хейли на этот счет.



"Жаль, но в своем первом публичном выступлении я должна осудить агрессивные действия в Донбассе. Мы действительно хотим улучшить отношения с Москвой, но ужасная ситуация на востоке Украины требует от нас четкого и сильного осуждения действий России", - цитируют ее слова.



С представительницей США оказался солидарен ее британский коллега Мэттью Райкрофт.



В ответ Виталий Чуркин напомнил Хейли о результатах референдума, которые, по его словам, отразили волю народа. При этом Райкрофту напомнил об аннексированных Великобританией территориях.



"Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме... Кстати, это волеизъявление было впоследствии подтверждено различными опросами общественного мнения, проведенного соответствующими западными институтами", - сказал он, обращаясь к Хейли, добавив, что "вновь о проблеме Крыма, причем довольно агрессивно, как всегда, говорил представитель Соединенного Королевства, вновь почему-то высказав, что кризис на Украине начался именно с Крыма… Не могу не напомнить, что все началось с государственного переворота, во многом при поддержке извне".



В своих словах, адресованных представителю Великобритании, он заявил: "Верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагос в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу, тогда ваша советь будет, может быть, чуть более чиста, и вы сможете рассуждать на другие темы", - приводит слова постпреда России при ООН.

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