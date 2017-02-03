Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в ходе визита в Венгрию.

«Первая причина заключается в том, что украинскому руководству сегодня нужны деньги. А деньги лучше всего вышибать и из Евросоюза, и из отдельных стран Европы, из Соединенных Штатов и из международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии», — высказал свое мнение Путин.

Среди других причин он назвал попытки Киева бороться с оппозицией, отвлекая внимание обострением в Донбассе.

«На фоне явных неудач в сфере экономической, социальной политики активизировалась оппозиция, ее нужно заткнуть, нужно мобилизовать вокруг действующего руководства население. Эта задача тоже достигается легче на фоне возобновления какого-то конфликта».

По словам президента РФ, обострение конфликта в Донбассе было спровоцировано с украинской стороны.

«В пятницу на прошлой неделе начались, по сути, боевые действия, в воскресенье украинские так называемые добровольческие отряды захватили один из опорных пунктов оппозиции и продвинулись на территорию, контролируемую ополчением на 200 м. В воскресенье они были оттуда выбиты», — напомнил он.

По мнению Путина, «сегодняшняя украинская власть не готова вообще к реализации Минских соглашений и ищет повод для того, чтобы отказаться от их исполнения». «Очень рассчитываю на то, что здравомыслящие силы в самой Украине, а также те, кто заинтересован в решении вопросов подобного рода политическими средствами, не позволят развиваться ситуации на Юго-Востоке Украины по наихудшему сценарию, а наоборот сосредоточат все свое внимание и усилия для того, чтобы исполнять Минские соглашения», — подвел итог глава российского государства.

Обострение конфликта в Донбассе началось 29 января. Украинские силовики обвинили ополченцев в обстрелах Авдеевки, те, в свою очередь, сообщили об обстрелах Донецка и Макеевки Вооруженными силами Украины. В населенных пунктах были повреждены системы жизнеобеспечения. Сообщалось о жертвах и раненых. Обе стороны проводили частичную эвакуацию мирных жителей.

«На фоне явных неудач в сфере экономической, социальной политики активизировалась оппозиция, ее нужно заткнуть, нужно мобилизовать вокруг действующего руководства население. Эта задача тоже достигается легче на фоне возобновления какого-то конфликта».

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов