Футбол. Германия. 19-й тур. «Боруссия» М – «Фрайбург»

4 февраля 2017 года, 17-30 МСК

«Боруссия»

Похоже, что Дитер Хекинг, не так давно возглавивший «Боруссию», начинает находить ключи к своим подопечным. Если первый матч 2017 года против «Дармштадта» (0:0) назвать удачным очень сложно, то в следующей игре против «Байера» гладбахцы показали весь свой характер и мощный потенциал. Проигрывая после первого тайма 0:2, команда полностью перевернула ход игры и в итоге победила 3:2. В таблице «жеребцы» сейчас на 13 месте и проигрывают шестерке лидеров уже 10 очков.

«Фрайбург»

«Фрайбург» неплохо провел первую половину чемпионата и держится на восьмой строчке, заработав за 18 игр 26 очков (8-2-8) при разнице мячей 24:30. После зимнего перерыва команда Кристиана Штрайха провела пока два домашних поединка и выглядела в них очень достойно – минимально уступили лидерам из «Баварии» (1:2), а следом с таким счетом победили «Герту». Да и перед перерывом «бразильцы из Брейсгау» не проигрывал и в течение четырех туров подряд.

Статистика и личные встречи

В первом круге «Фрайбург» дома обыграл «Боруссию» 3:1.

В Менхенгладбахе последние очные игры 2015 и 2014 годов остались за хозяевами с одинаковым счетом 1:0

В гостях «Фрайбург» за 9 игр чемпионата набрал 8 очков (2-2-5) и разницу 12:18, но не проигрывает уже три выезда подряд.

Прогноз

На самом деле пара очень непростая, проблем в игре «Боруссии» еще хватает, на одном настрое обыграть «Фрайбург», который в последних играх смотрелся просто отлично, не получится. Пропускает «Боруссия» по-прежнему очень много, а задачи перед командой стоят самые высокие, тут в обороне не отсидишься, надо много атаковать и открываться. Но и «Фрайбург» в хорош в атакующих действиях, недавно забивал «Баварии» и «Герте», до этого были гостевые голы «Шальке», Дортмунду и «Байеру». Считаем, что игра получится боевой и принесет обмен голами и на этот раз.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Боруссия – 1,81

Ничья – 3,88

Фрайбург – 4,90

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