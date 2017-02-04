Германия. Бундеслига. 19-й тур. «Герта» — «Ингольштадт»

4 февраля 2017 года, 17-30 МСК

«Герта»

Берлинцы уходили на перерыв в не слишком хорошем расположении духа, проиграв в двух из трех последних матчей. Но пауза не пошла на пользу «старой даме» — в январе команда Пала Дардаи проиграла оба своих поединка, не справившись поочередно с «Байером» (1:3) и «Фрайбургом» (1:2) в гостевых матчах. В таблице этот неудачный отрезок привел к тому, что «Герта» опустилась на шестое место. Но пока отставание не критичное, до третьей строчке Берлину не хватает всего двух очков.

«Ингольштадт»

«Ингольштадт» на данный момент числится в рядах аутсайдеров Бундеслиги, занимая 16-е место в таблице. Проблески хорошей игры у команды начали появляться незадолго до зимней паузы, когда «черные» выиграли у «Лейпцига» и «Байера», еще одна победа пришла и в январе. В последнем туре на своем поле «Ингольштадт» очень уверенно расправился с прямыми конкурентами из «Гамбурга», обыграв соперника 3:1. Правда, до этого в гостях было минимальное поражение от «Шальке».

Статистика и личные встречи

В первом круге на территории «Ингольштадта» берлинцы победили 2:0, выиграла «Герта» и оба матча в прошлом сезоне.

Дома «Герта» показывает третьи цифры в чемпионате – за 8 игр набрано 21 очко за семь побед, разница мячей составляет 15:4

«Ингольштадт» в гостях пока набрал семь зачетных баллов, проиграв 6 из 8 выездных матчей.

Прогноз

Домашняя «Герта» традиционно сильна и, на наш взгляд, кф на ее победу в Берлине букмекерами слишком завышен. Да, «дама» проиграла два поединка подряд, но это только должно подстегнуть ее к решительным действиям на домашнем газоне. Считаем, что «Ингольштадт» берлинцам вполне по зубам, победа хозяев лично у нас больших сомнений не вызывает.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Герта – 2.11

Ничья- 3,38

Ингольштадт – 4,06

удар футбол в сети онлайн матч игра игры OK!.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов