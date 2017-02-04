Средняя стоимость поездки на такси в Москве снизилась – рапортуют столичные власти. Дешевым транспортом московское такси, конечно, не назовешь – но то, что в последнее время оно стало доступнее, быстрее и удобнее – это факт. Нажал кнопку в мобильном приложении – и через 5 минут тебя уже ожидает чистенькая иномарка, которая за каких-то 100 рублей довезет тебя до магазина в соседнем квартале. Говорят, что из-за дороговизны парковки, бензина и вечных пробок многие москвичи пересаживаются из своих комфортных личных авто на метро и такси – а есть те, кто в принципе передвигается только на такси и не проигрывает в затратах автомобилистам. Здесь важен не столько сам факт развития такси, сколько общая тенденция: москвичи стали отказываться от поездок на своих машинах, предпочитая разные виды транспорта. По такому же пути в свое время шли крупнейшие города Европы – Лондон, Париж, а в Нью-Йорке так вообще мало кто может позволить себе ездить на работу на своем авто – из-за дорогой парковки. Насколько это правильно? Или, может, все же лучше расширить дороги, чтобы было меньше пробок? Обсудим в наших соцсетях.

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